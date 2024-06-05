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Глава ВЭФ призвал ЕС влиять на Зеленского, чтобы он соблюдал демократию

Глава ВЭФ призвал ЕС влиять на Зеленского, чтобы он соблюдал демократию

ЕС необходимо оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности принципам демократии в качестве условия предоставления Украине оружия, заявил основатель, исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

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