Глава ВЭФ призвал ЕС влиять на Зеленского, чтобы он соблюдал демократию

ЕС необходимо оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности принципам демократии в качестве условия предоставления Украине оружия, заявил основатель, исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).