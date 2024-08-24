Малый расход топлива и большой клиренс: рейтинг внедорожников 2024 года Юлия ЧелкановаВнедорожники продолжают занимать лидирующие позиции среди автомобильных категорий, вызывая интерес как у поклонников приключений на природе, так и у горожан.