Малый расход топлива и большой клиренс: рейтинг внедорожников 2024 года Юлия ЧелкановаВнедорожники продолжают занимать лидирующие позиции среди автомобильных категорий, вызывая интерес как у поклонников приключений на природе, так и у горожан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии