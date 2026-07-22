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Вечерний Новосибирск

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Опасные сухостои начали сносить в центре Новосибирска

Опасные сухостои начали сносить в центре Новосибирска

К сожалению, городская среда — суровое испытание для деревьев. «В условия агрессивной среды (загазованность, засоление почв, асфальтовое покрытие и ограниченный объем почвы) срок жизни деревьев сокращается в 2–3 раза по сравнению с естественной средой».

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