Опасные сухостои начали сносить в центре Новосибирска

К сожалению, городская среда — суровое испытание для деревьев. «В условия агрессивной среды (загазованность, засоление почв, асфальтовое покрытие и ограниченный объем почвы) срок жизни деревьев сокращается в 2–3 раза по сравнению с естественной средой».