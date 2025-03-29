Геологи нашли в Конго необычный минерал. При ударе железом он начинает гореть

Владимир Алтайцев

Химики обратили внимание, что бурную реакцию могли вызвать щелочные металлы, присутствующие в составе породы. Они легко вступают в реакцию с кислородом, особенно если их поверхность повреждена" Какие химики? Таких гнать в шею надо все щелочные6 металлы в породе не могут быть в виде элементов, ни с чем не соединённых Любой металл - натрий, калий,литий , цезий в природе есть только в виде соединений, которые никак гореть не могут. Совсем немного в природе металлов, что могут быть в несвязанном состоянии - платина, золото, серебро, медь иногда.