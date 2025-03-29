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TRENDYMEN

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Геологи нашли в Конго необычный минерал. При ударе железом он начинает гореть

Геологи нашли в Конго необычный минерал. При ударе железом он начинает гореть

17 февраля в Конго был найден необычный минерал, который сразу же привлек внимание исследователей и общественности.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Химики обратили внимание, что бурную реакцию могли вызвать щелочные металлы, присутствующие в составе породы. Они легко вступают в реакцию с кислородом, особенно если их поверхность повреждена&quot;  Какие  химики?  Таких  гнать в шею надо  все щелочные6  металлы  в  породе  не могут  быть в виде  элементов, ни с чем не соединённых Любой  металл - натрий, калий,литий , цезий  в природе  есть только  в  виде соединений, которые никак гореть не могут. Совсем немного в природе металлов, что  могут быть в несвязанном состоянии - платина, золото, серебро, медь иногда.
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