The Ukrainian Armed Forces use Elon Musk's Starlink satellite communications system over the Krasnodar Territory, as well as over the Crimea, Z-bloggers write, noting that they have learned how to successfully "burn out" enemy drones.
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