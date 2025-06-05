На Урал привезли 15 тонн дынь

В Свердловскую область из Казахстана привезли 15 тонн дынь. Это первая поставка в текущем году. «Были отобраны пробы продукции, которые затем были направлены на исследования в Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».
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