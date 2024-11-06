Олимпийская чемпионка, алжирская боксерша Иман Хелиф оказалась олимпийским чемпионом

Чемпионка Олимпийских игр -2024, алжирская боксерша Иман Хелиф физиологически оказалась мужчиной. Об этом пишет ряд СМИ, ссылаясь на издание Le Correspondant, опубликовавшее медицинский отчёт, согласно которому у Хелиф были обнаружены аномалии развития репродуктивной системы.
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