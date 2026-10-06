Мельница XV века оказалась внутри возможных военных укреплений в польском Пуцке

Археологи Варшавского университета исследовали более 5000 квадратных метров на Мельничном холме в польском городе Пуцк и обнаружили свыше 300 сооружений разных эпох.
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