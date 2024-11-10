Силы ПВО нейтрализовали ещё 13 беспилотников над московским регионом

В Подмосковье сбито ещё 13 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону российской столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА сбиты силами противовоздушной обороны Минобороны России в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.
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