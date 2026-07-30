В МИД допустили возможность встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС

Возможность встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не исключена.
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