Ефимов: в Савеловском районе построят общественно-деловые объекты по КРТ

Участок на севере Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ). Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что проект данного решения опубликован на сайте столичного правительства.
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