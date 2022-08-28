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Мостовой не считает фатальными публикации о признании Дзюбы худшим игроком матча

Мостовой не считает фатальными публикации о признании Дзюбы худшим игроком матча

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой призвал не обращать внимания на новость о том, что российского нападающего "Аданы Демирспор" Артема Дзюбу признали худшим игроком матча чемпионата Турции с "Умраниеспором".

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