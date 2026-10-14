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Линдси Лохан обвинили в воровстве дорогих платьев в Москве

Линдси Лохан обвинили в воровстве дорогих платьев в Москве

Голливудскую актрису Линдси Лохан обвинили в воровстве. Бывшая сотрудница программы "Пусть говорят" заявила, что знаменитость присвоила дизайнерские наряды, предоставленные стилистами для телевизионных съемок в российской столице.

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