США остались без союзника. Саудиты ушли в БРИКС

© IRANIAN PRESIDENCY /KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS 2 дня назад 1,8K прочитали Саудовский государственный телеканал Al Ekhbariya подтвердил, что королевство официально присоединилось к БРИКС на правах полноценного члена организации.
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