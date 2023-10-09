Дима Билан рассказал об отказе выступать с Уитни Хьюстон

По словам певца, дива сама выбрала его на разогрев, но встречи не случилось.Популярный исполнитель Дима Билан в подкасте у Эльдара Джарахова рассказал, что отказался выступать в одном шоу с Уитни Хьютсон.
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