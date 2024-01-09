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  • Richard B Riddick
    https://youtu.be/W5GgS43pg0QЗря переполошились ?
  • Richard B Riddick
    И кто был не прав говоря о замещении населения России ? _____________________________________ "Откровения" имама о б...Зря переполошились ?
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    https://youtu.be/uZUn0X8YJ2AЗря переполошились ?

Компартия Китая решила управлять центробанком

Компартия Китая решила управлять центробанком

  ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ   Компартия Китая решила управлять центробанком На фоне нарастающих проблем в денежно-кредитной сфере Народный банк Китая переходит под крепкую партийную руку В экономике и финансовой сфере Китая в последние годы стали возникать проблемы, которые партийное и государственное руководство страны пыталось решать, но эффект был очень ограниченный.

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