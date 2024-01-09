ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ Компартия Китая решила управлять центробанком На фоне нарастающих проблем в денежно-кредитной сфере Народный банк Китая переходит под крепкую партийную руку В экономике и финансовой сфере Китая в последние годы стали возникать проблемы, которые партийное и государственное руководство страны пыталось решать, но эффект был очень ограниченный.