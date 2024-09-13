Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    заигрались с правами  детей.Дальше что будет??????????????????????В Крыму проводят ...
  • Георгий Михалев
    В осетию к себе 3.14здуйте и там определяйте как и с чем пироги делать.Совет осетин приз...
  • Leon Dan
    Может хватить словами жонглировать? Война давно идет. С ними всеми.Путин: дальнобойн...

Киберэксперт Бруданин: хакеры могут продавать прошитые SIM-карты для кражи SMS

Киберэксперт Бруданин: хакеры могут продавать прошитые SIM-карты для кражи SMS

В России вырос спрос на SIM-карты зарубежных сотовых операторов. Однако россиянам стоит воздержаться от их покупки, поскольку среди предлагаемого товара могут оказаться прошитые SIM-карты с функцией перехвата одноразовых SMS-кодов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх