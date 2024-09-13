Киберэксперт Бруданин: хакеры могут продавать прошитые SIM-карты для кражи SMS

В России вырос спрос на SIM-карты зарубежных сотовых операторов. Однако россиянам стоит воздержаться от их покупки, поскольку среди предлагаемого товара могут оказаться прошитые SIM-карты с функцией перехвата одноразовых SMS-кодов.
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