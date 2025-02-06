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Кузнецов заявил, что финские власти не хотят понимать причины СВО

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Хельсинки Павел Кузнецов проинформировал о том, что местное правительство не желает осознавать, какие именно причины привели к началу проведения специальной военной операции на территории Украины.

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