Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Хельсинки Павел Кузнецов проинформировал о том, что местное правительство не желает осознавать, какие именно причины привели к началу проведения специальной военной операции на территории Украины.
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