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Спички - не игрушка

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Власти Киргизии призвали своих мигрантов возвращаться на родину: молодёжь вся на выезде в России

Власти Киргизии призвали своих мигрантов возвращаться на родину: молодёжь вся на выезде в России

Avia.pro - СМИ Вот это поворот! Власти Киргизии наконец-то поняли, что нельзя просто взять и выпустить миллион своих граждан работать в другую страну, а потом сидеть и смотреть, как экономика разваливается на глазах.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
&quot;И самое интересное — власти обещают те же зарплаты, что и в России&quot; Значит, и ДО этого &quot;заявления&quot; ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫЛА????????????? Сидели на жопе ровно и ждали &quot;авось пронесёт, бабла нарубим&quot;.
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