Власти Киргизии призвали своих мигрантов возвращаться на родину: молодёжь вся на выезде в России

Avia.pro - СМИ Вот это поворот! Власти Киргизии наконец-то поняли, что нельзя просто взять и выпустить миллион своих граждан работать в другую страну, а потом сидеть и смотреть, как экономика разваливается на глазах.
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