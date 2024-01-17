Корнеева об уровне Хаддад Майи: «Не могу сказать, что почувствовала разницу. Сегодня она переиграла меня чисто на стабильности»

Она уступила Беатрис Хаддад Майе 1:6, 2:6. – Алин, когда узнала, что матч будет передвинут на центральный корт? Как отреагировала и какая была суматоха? – Конечно, небольшая суматоха была, потому что нам решили сказать всего за час до матча.