"У НАТО нет шанса - русский воин начал развлекаться": Волонтёр Алёхин рассказал о настроении на передовой

ГБ

Геннадий Бережнов

Воин России это наследие от предков наших и победить нас лучше и не пытаться. А когда достанут по полной, то сами будут искать смерти! Слава воинам России и успехов на боле брани!!!! Я горжусь вами и желаю скорой Победы!!!!!