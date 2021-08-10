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В Якутии с начала пожароопасного сезона авиацией МЧС России сброшено более 9,5 тысяч тонн воды

В Якутии с начала пожароопасного сезона авиацией МЧС России сброшено более 9,5 тысяч тонн воды

На территории Якутии за сутки ликвидировано 7 природных пожаров на общей площади свыше 253 тыс.га. На тушение задействовано свыше 4,2 тыс.

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