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Коньков о новом правиле остановки шайбы: «Оно направлено на то, чтобы люди не помогали себе руками. Нужно, чтобы в игре было больше чистоты»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о новом правиле Фонбет Чемпионата КХЛ о задержке шайбы руками.

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