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Главный тренер «Родины» Диас раскритиковал работу судьи на матче с «Динамо» Мх: «Наверное, он вернул должок»

Главный тренер «Родины» Диас раскритиковал работу судьи на матче с «Динамо» Мх: «Наверное, он вернул должок»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас остался недоволен работой главного арбитра матча 7-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).

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