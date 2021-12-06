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26 человек эвакуировали из-за пожара в доме на Автозаводе

26 человек эвакуировали из-за пожара в доме на Автозаводе

Утром 6 декабря в Нижнем Новгороде произошел пожар. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать 26 человек, среди которых 10 детей.

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