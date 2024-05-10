Путин предложил снова назначить Мишустина премьером

Президент внес представление в ГосдумуПрезидент Владимир Путин внес в Госдуму представление о переназначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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