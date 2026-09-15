Рустам Набиев тронул до слёз участников фестиваля в Екатеринбурге

На Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге параальпинист Рустам Набиев, известный своим восхождением на Эверест на руках 20 мая 2026 года, растрогал публику, призвав не зависеть от чужого мнения и демонстрируя свои человеческие качества.