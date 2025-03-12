Мошенники воспользовались самозапретом на кредиты для обмана россиян

Злоумышленники звонят людям от имени сотрудников «Госуслуг» Злоумышленники воспользовались недавно заработавшим самозапретом на кредиты для обмана граждан, сообщили в Ассоциации развития финансовой грамотности.
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