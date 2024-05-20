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NYT: ЧП с вертолётом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений

NYT: ЧП с вертолётом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений

Трагедия произошла в напряжённый международный момент.Ещё несколько дней назад высокопоставленные представители Ирана и США приняли участие в важных переговорах, на которых обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с целью не допустить возникшую угрозу возможной эскалации.

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