NYT: ЧП с вертолётом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений

Трагедия произошла в напряжённый международный момент.Ещё несколько дней назад высокопоставленные представители Ирана и США приняли участие в важных переговорах, на которых обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с целью не допустить возникшую угрозу возможной эскалации.