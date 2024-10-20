Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Спасибо, что сбили🙏🙏🙏Минобороны: за су...
  • Валерий Путря
    Король ? В 21-м веке ??? Смешно. Только застрявшая в 19-м веке мелкобритания радуется подобному пережитку рабовладель...Daily Beast: Карл...
  • Геннадий Хрипунов
    Пока не будут как следует наказывать родителей не маленькими штрафами, а миллионами вот тогда другие родители задумаю...В Смоленске подро...

Посол Украины Макеев: ФРГ не должна отказываться от солидарности с Киевом

Посол Украины Макеев: ФРГ не должна отказываться от солидарности с Киевом

Правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и оппозиционному "Христианско-демократическому союзу" не стоит поддаваться требованиям левого "Союз Сары Вагенкнехт", выступающего за урегулирование украинского кризиса путем переговоров и против размещения в ФРГ американских дальнобойных ракет, считает посол Украины в Берлине Алексей Макеев, передает Tagesschau.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх