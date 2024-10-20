Посол Украины Макеев: ФРГ не должна отказываться от солидарности с Киевом

Правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и оппозиционному "Христианско-демократическому союзу" не стоит поддаваться требованиям левого "Союз Сары Вагенкнехт", выступающего за урегулирование украинского кризиса путем переговоров и против размещения в ФРГ американских дальнобойных ракет, считает посол Украины в Берлине Алексей Макеев, передает Tagesschau.