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Пронедра

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Графеновая мембрана удалила половину кофеина из приготовленного кофе

Графеновая мембрана удалила половину кофеина из приготовленного кофе

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии совместили две, казалось бы, несопоставимые вещи: нанотехнологии и чашку кофе.

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