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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон прояснил высказывание по поводу Реджи Миллера, которого назвал величайшим снайпером

Защитник «Далласа» назвал Реджи Миллера величайшим снайпером после того, как обошел легенду по количеству 3-очковых попаданий за карьеру и поднялся на 5-е место в истории НБА по этому показателю.

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