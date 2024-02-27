Нацистов «Кракена» крошат свои же, а «Айдар» пугает ВСУшников отрезанными головами в российском плену: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время стали частыми случаи столкновений между украинскими военными и националистическими формированиями.