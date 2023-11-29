Неизвестные обещают устроить теракты в школах Новокузнецка

Родители в панике, дети боятся ходить в школу из-за угроз теракта.Новокузнецкие родители в панике: в мессенджерах и пабликах распространяется информация о готовящихся терактах в школах, а также расстрелах учеников.
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