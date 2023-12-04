Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Воробьевская набережная — любимое место отдыха горожан 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге сообщил о завершении одного из самых ожидаемых проектов благоустройства 2023 года — обновлении Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр.
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