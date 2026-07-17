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Геленджик бьёт рекорды: курорт принял почти полмиллиона туристов за полмесяца

Геленджик бьёт рекорды: курорт принял почти полмиллиона туристов за полмесяца

Геленджик преодолел экватор летнего курортного сезона с высокими показателями турпотока. За первую половину июля курорт посетили 457 тысяч человек, а единовременно на территории города отдыхали около 77 тысяч туристов.

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