Геленджик бьёт рекорды: курорт принял почти полмиллиона туристов за полмесяца

Геленджик преодолел экватор летнего курортного сезона с высокими показателями турпотока. За первую половину июля курорт посетили 457 тысяч человек, а единовременно на территории города отдыхали около 77 тысяч туристов.
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