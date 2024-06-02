God of War | STEAM | ОБНОВЛЕНИЯ | ГАРАНТИЯ + ИГРЫ https://irongamers.ru/sale/key/4394416 – Игра доступ...

God of War | STEAM | ОБНОВЛЕНИЯ | ГАРАНТИЯ + ИГРЫ https://irongamers.ru/sale/key/4394416 – Игра доступна во всех регионах в том числе РОССИИ Гарантия на аккаунт 10 месяцев Мгновенная выдача товара Для активации не нужно использовать сторонние программы активаторов – вы получите логин/пароль После покупки Вы получите:Login:Password от аккаунта steam с игрой God of War + доп игры на аккаунтеИнструкция по активации:1) Войти в аккаунт под полученными данными2) Скачать игру из библиотеки Steam3) Переключить клиент Steam в оффлайн режим (В левом верхнем углу – Перейти в автономный режим)4) ИгратьЯзык интерфейса: Русский, Английский (MULTI)Язык озвучки: Русский, Английский (MULTI)Важно!1 активация 1 ПКДержать steam в оффлайн!Доступ к почте – не предоставляем!Аккаунт для пользования только в оффлайн режиме!Передача данных аккаунта запрещена! источник.