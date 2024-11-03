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Военное обозрение

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Если Северная Корея пошлет войска на Украину. Что волнует американцев

Если Северная Корея пошлет войска на Украину. Что волнует американцев

Запад очень интересует тема появления солдат и офицеров КНДР на Украине. Появление солдат и офицеров западных армий — это, с точки зрения Запада, законно, а вот появление корейцев почему-то придает войне международный характер.

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