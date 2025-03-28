В МАК раскрыли причины авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево шестилетней давности

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия, которое произошло 5 мая 2019 года при посадке самолета SSJ-100 (модель – RRJ-95B) в аэропорту Шереметьево.
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