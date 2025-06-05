Гибридные авиакрылья для морской авиации Великобритании

Авианосец HMS Queen Elizabeth и истребители F-35BНедавно министерство обороны Великобритании выпустило стратегический обзор обороны, в котором предложило целый ряд идей и решений для развития вооружённых сил.
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