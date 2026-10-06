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Пятый канал

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Посуду перемывала сама: женщина наняла уборщиц, которые выкинули все ее вещи

Посуду перемывала сама: женщина наняла уборщиц, которые выкинули все ее вещи

Включенную конфорку плиты и два мусорных мешка со своими вещами обнаружила после уборки пользовательница TikTok.

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