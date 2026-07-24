За прошедшие сутки над Орловской областью сбиты 13 БПЛА

За минувшие сутки над территорией Орловской области уничтожены 13 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков работают оперативные службы, об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
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