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За прошедшие сутки над Орловской областью сбиты 13 БПЛА

За прошедшие сутки над Орловской областью сбиты 13 БПЛА

За минувшие сутки над территорией Орловской области уничтожены 13 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков работают оперативные службы, об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

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