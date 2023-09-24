"Полпенсии за старушку из России", - в Грузии возмущены стоимостью билетов на спектакль с участием Ахеджаковой.

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Комментарии
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Зоя
имейте совесть,какая она величайшая,совсем с ума сошли ,неужели, думаете,что вокруг одни дураки,человек за 80 лет,кроме роли секретарши, ничем особо и неизвестна.... обыкновенная старая выжившая из ума русфобка,вдруг всплыла  как кое-что на фоне ненависти к русской культуре,языку,истории....хоть перед смертью поймала звезду русофобки...и понесло ее в фекальных водах.........
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