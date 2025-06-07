Терапевт Лозикова: Квас в жару может привести к изжоге и проблемам с ЖКТ

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Анастасия Лозикова высказала мнение, что квас, который многие предпочитают пить в жару, может провоцировать изжогу и обострение болезней ЖКТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии