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Курские новости

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Волейболистки «ЮзГУ-Атом» из Курска победили «Уралочку-2»

Волейболистки «ЮзГУ-Атом» из Курска победили «Уралочку-2»

Курские волейболистки взяли реванш у «Уралочки-2», победив со счётом 3:1. В следующие выходные сыграют с «Динамо-Уфимочка БашГАУ».

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