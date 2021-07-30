Театр абсурда

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Зюганов заявил о полном развале «Единой России». «Даже члены ЕР не будут за нее голосовать»

Зюганов заявил о полном развале «Единой России». «Даже члены ЕР не будут за нее голосовать»

Партия «Единая Россия» полностью исчерпала себя за последние пять лет — она уже не работает так эффективно, как раньше.

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Елена Георгиевна Борисова
Судя по тому, как беспардонно поливают грязью КПРФ даже на сильных ресурсах (рискуя исками за клевету), ЕдРо и впрямь смертельно испугалось коммунистов. Они, конечно, за три дня заставят нарисовать нужные числа (я член комиссии, с удовольствием расскажу, как оно все происходило), но сам факт уже не скроешь.
Андрей Иваныч
коммуняблы всегда были и будут ублюдками и врагами России.
Владимир Eвтушенко
пидоряблы ЕР, типа тебя, тупогог подонкагеббельсёныша всегда были и будут ублюдками и врагами России.
Владимир Eвтушенко
Судя по высеру некоего подонка под погонялом андрогиниванович, за ЕР будут голосовать только такие подонки, как он.

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