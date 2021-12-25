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Авиаперевозчики занялись решением проблемы безопасности полетов из-за 5G

Авиаперевозчики занялись решением проблемы безопасности полетов из-за 5G

Американские операторы связи договорились об обмене данными с авиакомпаниями для предотвращения возможных аварий из-за использования диапазонов 5G, которые теоретически могут нарушить работу авиационного оборудования, пишет портал Хайтек 24 декабря.

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