Добрый день всем.Такая ситуация произошла у меня.С моим молодым человеком 5 лет, но крайняя ситуация стала для меня наверное последней в отношениях.
Парень оставил больную и свалил
Комментарии
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Вера Федорова
В наше время госпитализацию предлагают, если она только крайне нужна, значит, были показания, и зачем было отказываться? Что за детский сад? И что за безалаберность, -не иметь с собой даже карманных денег... Ну и про парня. А что ты хочешь от сожителя? Вы просто соседи по квартире, и он не обязан за тобой ухаживать. Скажешь, а по-человечески? Если за 5 лет так и не стала женой, то ты для него - всего лишь, удобный вариант. До случая.
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12 час.
А
Александр24
Абсолютно верно! Никак этим влюблённым дурочкам не втолкуешь, что эти их "отношения" никоим образом не являются семейной жизнью, а только лишь её сомнительный суррогат.
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7 час.
Вера Федорова
Тоже так думаю.
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4 час.
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