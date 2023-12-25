Парень оставил больную и свалил

Вера Федорова

В наше время госпитализацию предлагают, если она только крайне нужна, значит, были показания, и зачем было отказываться? Что за детский сад? И что за безалаберность, -не иметь с собой даже карманных денег... Ну и про парня. А что ты хочешь от сожителя? Вы просто соседи по квартире, и он не обязан за тобой ухаживать. Скажешь, а по-человечески? Если за 5 лет так и не стала женой, то ты для него - всего лишь, удобный вариант. До случая.