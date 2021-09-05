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Россия обыграла Кипр и возглавила группу, ничья Украины и Франции, драка фанатов «Зенита» и «Спартака» и другие новости утра

Россия обыграла Кипр и возглавила группу, ничья Украины и Франции, драка фанатов «Зенита» и «Спартака» и другие новости утра

Всем привет! Сборная России по футболу везет из Кипра первую победу при Карпине – и, надеемся, теплую погоду для бабьего лета в нашей стране.

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Лена Мисько
Алё, рэф! | TF2, [01.09.21 23:07] Арбитр испугался удалить Криштиану Роналду Словенец Матей Юг обязан был удалить Роналду за агрессивное поведение: перед пробитием пенальти он ударил защитника сборной Ирландии О'Ши. https://twitter.com/b2r1ss/status/1433149187307212800?s=21 Куда смотрел итальянец Валери на ВАР - неизвестно. Момент для ВАР очевидный. @aloref
Лена Мисько
не только у нас "лояльность" судей
Лена Мисько
Алё, рэф! | TF2, [03.09.21 16:07] Погиб арбитр ФИФА по пляжному футболу Александр Березкин. Ехал в Анапе на самокате, врезался в автомобиль. Травма головы. Почти неделю боролись за жизнь. Единственный из россиян, кто работал на 4-х ЧМ по пляжке. Выражаем соболезнования семье и друзьям. P. S. Материал в память об Александре будет позже. @aloref
Лена Мисько
Новые списки арбитров ФИФА должны быть поданы не позднее 1 октября. Арбитры должны быть рождены не позднее 31.12.1996 (у нас все судьи подходят под критерии). Если арбитру ФИФА больше 45 (Безбородов), то его могут вызвать на дополнительные тесты: медицинские и фитнесс. Список подается в соответствии с оценками судей за последние 12 месяцев. * В списке судей от России сейчас Карасев, Безбородов, Иванов, Кукуян, Москалев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков. Учитывая, что Лапочкин по очевидным причинам вылетает, предлагаю подискутировать, кто достоин попасть в список арбитров ФИФА нового сезона. * Кандидатов лишь двое: Казарцев и Кукуляк. У остальных просто нет опыта. Казарцев, конечно, более опытный рефери. Уверен, что его попадут в список видеоарбитров. Кого вы бы хотели видеть новым арбитром ФИФА от России? * Полностью циркулярное письмо ФИФА тут: https://digitalhub.fifa.com/m/34b7c56d0ee9343c/original/-Circular-No-1767-2022-FIFA-Refereeing-International-Lists_EN.pdf
Лена Мисько
⚡️ Турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Мальты. Ассистентами станут Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный судья – Ясар Кемал Угурлу. VAR – Абдулкадир Битиген, AVAR – Мете Калкаван. Встреча пройдет 7 сентября на стадионе «Спартак». Начало – в 21:45 мск.

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