Проект "Первая стажировка"

Началось мероприятие со встречи с представителями работодателей, которые поделились успешным опытом реализации стажировок, а также рассказали об уникальных возможностях от фонда и его партнёров для студентов на 2025 год.
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